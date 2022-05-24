Оккупанты имеют локальные успехи на Донбассе, ВСУ держат оборону / фото REUTERS

Украина сохраняет эффективное командование силами на Донбассе, но Россия достигла некоторых локальных успехов в Луганской области. Ее продвижение на запад может создать трудности со снабжением армии. 

Об этом свидетельствуют данные разведки Министерства обороны Великобритании о ситуации в Украине по состоянию на 24 мая 

Оккупанты усилили интенсивность своих операций на Донбассе и сосредоточились на попытках окружить Северодонецк, Лисичанск и Рубежное. Северную и южную оси этой операции разделяют примерно 25 км территории, которую контролирует Украина.

В то же время британская разведка констатирует, что украинцы оказали сильное сопротивление: силы заняли хорошо вкопанные оборонительные позиции. Операция Объединенных сил Украины, вероятно, сохраняет эффективное командование и контроль над этим фронтом.

Россия достигла некоторых локальных успехов, отчасти благодаря сосредоточению артиллерийских подразделений. В разведке предупреждают, что захват Россией Северодонецкого "кармана" приведет к оккупации всей Луганской области. Однако это лишь часть ее операции по захвату Донбасса.

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Как сообщал УНИАН, в Донецкой области войска Российской Федерации активизировали наступательные действия в районе двух городов - Авдеевка и Лиман. В Лимане идут бои, поскольку противник пытается перерезать наши линии снабжения. В то же время противник усилил артудары по Авдеевке.

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