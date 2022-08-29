СБУ сообщила временному "главе" оккупационной администрации города о подозрении.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении боевику, назначенному россиянами так называемым "исполняющим обязанности председателя Северодонецка".

Об этом сообщили в пресс-центре спецслужбы.

По данным следствия, с июня по июль 24-летний уроженец Северодонецка занимал должность "и. о. главы г. Северодонецка" в "администрации г. Северодонецка "ЛНР".

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"Раньше молодой человек без среднего образования и опыта профессиональной деятельности в какой-либо сфере воевал в рядах боевиков т.н. "2 АК" российской оккупационной армии. На посту "руководителя" почти разрушенного города экс-боевик ничем не отличился и был ожидаемо освобожден от должности уже в начале июля", - говорится в сообщении.

СБУ сообщила временному "голове" оккупационной администрации города о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины.

"За добровольное занятие гражданином Украины должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированных территориях, закон предусматривает наказание – до 10 лет заключения с лишением права от 10 до 15 лет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, с возможной конфискации имущества", – отметили в СБУ.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Вскоре коллаборант будет объявлен в розыск.

Ранее сообщалось, что оккупантам приходится назначать руководителями коллаборантов. Так, "администратором" телеканала в Херсоне оккупантов стала бывшая уборщица, а директором драмтеатра в городе назначили охранника.

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