БМ "Спица" стали серийно производить в РФ с весны 2022, рассказал эксперт.

Россия перебрасывает в Украину КамАЗы-43269 "Выстрел" с боевыми модулями БМ-30-Д "Спица".

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, БМ "Спица" стали серийно производить в РФ с весны 2022.

Видео дня

"Я уж думал новых, эксклюзивных трофеев уже не будет, ан нет, скоро все будет!... Горячий пирожок достанется ВСУ", – отметил он.

БМ-30-Д "Спица": что известно

Боевой модуль "Спица" (32В01), оснащен 30-мм автоматической пушкой 2А42, 7,62-мм пулеметом ПКТМ, а также автоматическим гранатометом АГ-30, рассказал Коваленко.

В модуле установлен прицел с телевизионным и тепловизионным каналами и лазерным дальномером, добавил эксперт.

По данным росСМИ, облегченный и упрощенный вариант этого модуля без гранатомета АГ-30 устанавливается также на бронеавтомобиле К4386 "Тайфун-ВДВ".

Потери России на войне в Украине

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, по состоянию на 2 октября, украинские защитники ликвидировали 60 тысяч 110 российских оккупантов.

Комментируя потери РФ в Украине, в Офисе президента Зеленского заявили, что раненых на войне россиян втрое больше.