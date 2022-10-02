Россия перебрасывает в Украину КамАЗы-43269 "Выстрел" с боевыми модулями БМ-30-Д "Спица".
Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
По его словам, БМ "Спица" стали серийно производить в РФ с весны 2022.
"Я уж думал новых, эксклюзивных трофеев уже не будет, ан нет, скоро все будет!... Горячий пирожок достанется ВСУ", – отметил он.
БМ-30-Д "Спица": что известно
Боевой модуль "Спица" (32В01), оснащен 30-мм автоматической пушкой 2А42, 7,62-мм пулеметом ПКТМ, а также автоматическим гранатометом АГ-30, рассказал Коваленко.
В модуле установлен прицел с телевизионным и тепловизионным каналами и лазерным дальномером, добавил эксперт.
По данным росСМИ, облегченный и упрощенный вариант этого модуля без гранатомета АГ-30 устанавливается также на бронеавтомобиле К4386 "Тайфун-ВДВ".
Потери России на войне в Украине
Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, по состоянию на 2 октября, украинские защитники ликвидировали 60 тысяч 110 российских оккупантов.
Комментируя потери РФ в Украине, в Офисе президента Зеленского заявили, что раненых на войне россиян втрое больше.