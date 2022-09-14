Также под вражеский обстрел попали Мирноград и Краматорск.

Руссияне вели огонь во всех районах Донецкой области, где проходит линия фронта. В частности, нанесли массированный артобстрел по Авдеевке.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"В Авдеевке снова массированный артобстрел под утро - попали в старую и центральную части города. Информацию о пострадавших и повреждениях устанавливаем", - сообщил он.

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По данным Кириленко, в Очеретинской общине снарядами повреждены по меньшей мере 3 жилых дома, магазин, админздание и сельхозпредприятие в Новоселовке первой. В Мирнограде под обстрел попала одна из школ.

В Волновахском районе под обстрел попала Пречистовка - один человек ранен, поврежден дом.

Также россияне нанесли удары по Краматорску и Николаевке - повредили три дома и спортивный комплекс. К счастью, обошлось без жертв.

По данным Кириленко, утром произошел обстрел Торецка - также без пострадавших.

Как сообщал УНИАН, ночью 14 сентября оккупанты совершили массированный обстрел Николаева, повреждения получили в том числе и жилые дома.

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