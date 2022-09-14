Сейчас на местах работают аварийные бригады и коммунальщики, которые на некоторых улицах расчищают проезд для общественного транспорта.

Ночью оккупанты совершили массированный обстрел Николаева, повреждены в том числе и жилые дома.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

"Сегодня после первой ночи Николаев массированно обстреляли. Повреждения получили в том числе и жилые дома", - отметил он. Видео дня

По словам мэра, сейчас на местах работают аварийные бригады и коммунальщики, которые на некоторых улицах расчищают проезд для общественного транспорта.

"Собираем подробную информацию о последствиях обстрела. Подробности сообщу вам позже", - добавил Сенкевич.

Война в Украине: актуальные данные

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге и в Харьковской области. На Харьковщине украинские силы освободили более 300 населенных пунктов, в общем - 3,8 тыс. кв. км и около 150 тысяч населения, хотя реальное количество "почти в два раза больше".

Вместе с тем, похоже, группировка войск РФ на реке Оскол с выходом на админграницу Луганской области, где противник смог раньше закрепиться, может быть разгромленной из-за отсутствия подкрепления.

По состоянию на 13 сентября продолжались бои за контроль над Лиманом, пророссийские боевики и военные накануне покинули Кремневую, но туда пока не зашли ВСУ.

На юге защитники продолжают бить по логистике врага. Россияне наращивают резервы на левом берегу. ВСУ фиксируют единичные попытки РФ штурмовать некоторые участки фронта. Однако после жесткого отпора оккупанты возвращаются без техники и с потерями личного состава.

По мнению западных аналитиков, нынешние успехи контрнаступления ВСУ могут стать переломным моментом войны. И наибольшей неожиданностью они стали для самих россиян, убеждены в Пентагоне.

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