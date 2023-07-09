В оккупированном Мелитополе заминированы водопровод и электрические сети.

Россияне начали минировать критическую инфраструктуру на территории временно оккупированной Запорожской области.

"Так, на примере Мелитополя мы понимаем, что водопровод, который питает питьевой водой город, заминирован, и электрические сети", - рассказал в эфире телемарафона мэр Мелитополя Иван Федоров.

Что касается Запорожской АЭС, то Федоров убежден, что враг постоянно будет шантажировать весь цивилизованный мир, пока наши героические военные не освободят Энергодар, где расположена эта станция.

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Также мэр Мелитополя рассказал, что оккупанты продолжают усиливать противостояние с сопротивлением украинцев на оккупированных территориях.

"Один из элементов, который они добавили к фильтрации, обыскам, похищению людей, - сделали Telegram-бот в котором они пытаются купить информацию о сопротивлении. Поэтому они делают объявления, пропогандистские видео о том, что они якобы находят какое-то сопротивление и пытаются купить информацию, если кто-то сдаст проукраинских людей", - сообщил Федоров.

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Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Тем временем россияне на южном направлении понастроили фортификаций, но суетятся, потому что не понимают откуда все-таки будут более активные наступательные действия украинского войска.

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