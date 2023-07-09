Враг наносил многочисленные авиационные и артиллерийские удары по десяткам населенных пунктов на востоке.

Российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Марьинском, Бахмутском и Авдеевском направлениях, в течение суток там произошло 27 боевых столкновений, говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел штурмовые действия и пытался вытеснить наши войска с занимаемых позиций в районе западнее Спорного Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационные и артиллерийские удары по десяткам населенных пунктов.

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отбили атаки противника в районе населенного пункта Дубово-Васильевка Донецкой области под плотным огнем авиации и артиллерии противника. Враг также бил по Александро-Шультиному, Северному и еще более 10 населенных пунктах.

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На Авдеевском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Авдеевка. В то же время противник совершил артиллерийские обстрелы еще более 10 населенных пунктов.

На Марьинском направлении под вражескими огнем артиллерии наши защитники отбили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Максимильяновка, Елизаветовка и Катериновка Донецкой области.

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За прошедшие сутки враг так же сосредотачивал основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, там произошло более 30 боевых столкновений.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава российских захватчиков, также было уничтожено 10 вражеских разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 11 артиллерийских средств на огневых позициях, один склад боеприпасов, три средства противовоздушной обороны и две станции радиоэлектронной борьбы противника.

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