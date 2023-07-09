Противники суетятся, отметил глава Общественного совета при Одесской ОВА.

Во время того, как продолжается контрнаступление ВСУ, российские захватчики вынуждены действовать по плану военно-политического руководства украинского государства.

Противники на южном направлении настроили фортификаций, но суетятся, рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг", глава Общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергея Братчука в эфире телемарафона.

"...враг суетится и по большому счету не понимает, откуда все-таки будут более активные наступательные действия украинского войска - это на сегодня выглядит именно так... Сегодня враг вынужден действовать по плану украинского военно-политического руководства", - отметил он.

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Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал, что наши защитники и защитницы ведут контрнаступательные действия на Бердянском и Мелитопольском направлениях.

По словам руководительницы Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, захватчики очень существенно прижаты на Запорожском направлении.

Стоит отметить, что РФ на украинской земле понесла огромные потери. Общие потери врага на 8 июля составляют примерно 233 440 оккупантов.

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