Их могут привлечь к ответственности якобы за государственную измену.

Генеральная прокуратура России заявила, что оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи Украине в период войны может рассматриваться как государственная измена.

"Оказание помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, содержит признаки состава преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса Российской Федерации (государственная измена)", - говорится в заявлении прокуратуры.

Также отмечается, что за такое преступление человека могут присудить к 20 годам лишения свободы.

"По каждому факту оказания финансовой и иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, будет дана правовая оценка", - говорится в заявлении.

Отметим, с 24 февраля Украина переживает вражеские атаки Российской Федерации. Не все жители РФ согласны с режимом Владимира Путина, поэтому многие выходят на митинги и просят остановить войну с Украиной.

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