Таким образом российские захватчики готовятся к так называемым "референдумам" для присоединения захваченных территорий Украины к РФ.

Россияне угрожают "национализировать" жилье украинцев, если они до 1 октября не вернутся в оккупированные населенные пункты.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00.

Так, на временно захваченных территориях Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей в ходе подготовки к так называемым "референдумам" оккупанты призывают местных жителей, которые выехали за границу временно захваченной территории, вернуться в свои дома до 1 октября.

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"В случае отказа, жилье российские захватчики угрожают "национализировать", - сообщили в Генштабе.

Как сообщал УНИАН, россияне планировали провести псевдореферендум по присоединению оккупированных территорий Украины 11 сентября.

По данным советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, захватчики перенесли голосование на 4 ноября. По его убеждению, это точно не последняя дата, которую озвучивают оккупанты.

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