В Мелитополе российские оккупанты угрожают отбирать у родителей детей, которые не будут ходить в школу.
Об этом в эфире национального телемарафона рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров.
"Последние две недели рашисти четко декларируют свои намерения, что те родители, которые не отдают своих детей в школу, которую пытаются организовать рашисты, то у них будут отбирать родительские права", - рассказал Федоров.
"Это звучит довольно смешно. Я не представляю, как это будет происходить в реальной жизни. Но такие угрозы сегодня есть", - добавил он.
Напомним, временно оккупирован Мелитополь уже вскоре может остаться без газа. Оккупанты повредили магистральный газопровод.
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