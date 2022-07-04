Россияне угрожают забарить родительские права у украинцев, чьи дети не будут ходить в школу, которую пытаются организовать захватчики.

В Мелитополе российские оккупанты угрожают отбирать у родителей детей, которые не будут ходить в школу.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Последние две недели рашисти четко декларируют свои намерения, что те родители, которые не отдают своих детей в школу, которую пытаются организовать рашисты, то у них будут отбирать родительские права", - рассказал Федоров.

"Это звучит довольно смешно. Я не представляю, как это будет происходить в реальной жизни. Но такие угрозы сегодня есть", - добавил он.

Напомним, временно оккупирован Мелитополь уже вскоре может остаться без газа. Оккупанты повредили магистральный газопровод.

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