В то же время, как считает советник городского головы Мариуполя, это точно не последняя дата, которую озвучивают российские оккупанты.

Российские оккупанты хотят провести псевдореферендум на оккупированных территориях Украины в один день - 4 ноября.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"Озвучена новая желаемая дата проведения псевдореферендума. Теперь это 4 ноября", - заявил Андрющенко.

Видео дня

"Как мы уже неоднократно говорили, самая большая организационная проблема россиян - различие между оккупированными Донецкой, Луганской областями и частями Харьковской, Херсонской и Запорожской области", - добавил он.

По его убеждению, это точно не последняя дата, которую озвучивают оккупанты. "Учитывая жесты доброй воли и отсутствия паники, россиянам стоит думать о референдумах другого рода", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, россияне планировали провести "псевдореферендумы" на захваченных территориях в начале сентября. Однако планам захватчиков помешала ситуация на фронте.

29 августа в ВСУ подтвердили начало контрнаступления сил на юге. В первые дни защитникам удалось подвинуть линию фронта, констатировали в британской разведке.

Советник ОПУ Алексей Арестович заявил, что освобождение оккупированных территорий на юге будет долгим и очень тяжелым процессом.

На фоне контрнаступления оккупанты заявили, что ставят "референдум" на паузу.

Вас также могут заинтересовать новости: