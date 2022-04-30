Один из оккупантов советовался об этом в разговоре со своей девушкой.

Российские оккупанты готовы калечить себя и даже забивать в собственное тело осколки, чтобы получить денежную компенсацию и уехать с фронта домой.

Это подтверждает свежий перехват, который опубликовала Служба безопасности Украины в официальном Telegram-канале.

"Да я, блин, думаю е*нуть о какой-нибудь угол уже себе руку и уехать… Сказать, что мне осколком перебило ее. И домой поехать, нах*й, с тремя лямами... Или зах*ячить себе самому в ногу осколок, молотком забить", — сообщил оккупант своей девушке.

В ответ возлюбленная солдата заявила: "Ну тогда проще выстрелить себе, не знаю, в лодыжку, блин". А рашист возразил, что получится "самострел", и так нельзя делать.

Напомним, ранее сегодня СБУ опубликовала перехват о том, как оккупанты боятся наступать под Чернобаевкой. А два дня назад Служба безопасности выложила аудиозапись разговора, в котором россияне отказываются ехать в Украину, рассказывают об огромных потерях и мечтают о ротации.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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