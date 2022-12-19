Россиянам приходится уже везти боеприпасы из отдаленных регионов РФ.

Оккупанты изменили логистику снабжения из-за регулярных ударов украинских сил, сообщил в эфире национального телемарафона представитель восточной группировки Сергей Череватый.

По его словам, с этим, в частности, связан страх разгружать снаряды ближе чем за 100 км до передовой.

"У них еще не снарядный голод, но системная работа украинских артиллеристов и других подразделений заставила усложнить их логистику, и они уже боятся меньше чем в 100 км от передовой разгружать свои артиллерийские склады", – пояснил Череватый.

Череватый подтвердил, что россиянам приходится уже везти боеприпасы из отдаленных регионов РФ, что свидетельствует и об определенном истощении ресурсов террористов.

Дефицит вооружения в России

По подсчету военного эксперта Ивана Киричевского, ВСУ уже уничтожили 100% от довоенного количества танков армии РФ, то есть 2940 танков. Армия РФ также потеряла почти 6 тысяч бронемашин, выбито 45% от довоенного количества. В боях против ВСУ враг потерял и более 2700 артсистем и РСЗО, или 48% от довоенного количества.

Согласно прогнозам западных аналитиков, до начала 2023 года Россия может полностью потратить исправные запасы боеприпасов, если не прибегнет к помощи иностранных поставщиков или к старым запасам.

В то же время западные СМИ констатируют, что Россия продолжает производить высокоточное оружие, несмотря на наложенные санкции. Пока неизвестно, закупает ли Москва технологии в обход существующих ограничений, или пополнила арсеналы накануне вторжения 24 февраля.

Отдельно известно о военной поддержке Путина Северной Кореей и углублением сотрудничества Кремля с иранским режимом.

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