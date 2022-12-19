Оккупанты начали новый виток террора - держат жителей, которые хотят выехать из оккупации, на вынужденных "новогодних каникулах".

За неделю с захваченных территорий четырех областей в Запорожье российские оккупанты выпустили всего 174 человека.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале. По его словам, захватчики начали новый виток террора - держат жителей, которые хотят уехать из оккупации, на вынужденных "новогодних каникулах".

"За неделю с захваченных территорий 4-х областей - Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской - в Запорожье оккупанты выпустили всего 174 человека. А начиная с 15-го декабря и уже в течение 3-х дней не выпускают из оккупации ни одного человека. Усилилась фильтрация и на альтернативных путях эвакуации. Раньше можно было выехать из оккупации через Донецкую область или Крым в сторону Грузии или Эстонии и Латвии", - заявил Федоров.

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Также он проинформировал, что сейчас участились случаи, когда на границе России и европейских стран оккупанты разворачивают авто украинцев обратно.

Новости Мелитополя

Ранее военный эксперт Роман Свитан заявил, что операция по освобождению Мелитополя уже началась.

По словам мэра оккупированного города Ивана Федорова, российские захватчики уже готовятся к уличным боям.

Несколько дней назад украинские военнослужащие разгромили базу Российской Федерации с броней и оккупантами в Мелитопольском районе.

По данным Генерального штаба ВСУ, россияне размещают свой личный состав в зданиях школ, где учатся дети.

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