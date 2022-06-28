Над Черным морем силы противовоздушной обороны сбили очередную вражескую ракету типа "Оникс".
Об этом журналистам сообщили в оперативном командовании "Пивдень".
"Враг в очередной раз атаковал Одесскую область крылатой ракетой типа "Оникс" с берегового ракетного комплекса" Бастион", который расположен во временно оккупированном Крыму", - говорится в сообщении.
Отмечается, что утром была попытка ударить по Измаильскому району, но силами противовоздушной обороны ракета уничтожена над морем.
Напомним, в Одесской области в результате ночного ракетного удара более 60 домов стали непригодными для жизни, среди пострадавших - дети.