Враг в очередной раз атаковал Одесскую область крылатой ракетой типа "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион", который расположен во временно оккупированном Крыму.

Над Черным морем силы противовоздушной обороны сбили очередную вражескую ракету типа "Оникс".

Об этом журналистам сообщили в оперативном командовании "Пивдень".

"Враг в очередной раз атаковал Одесскую область крылатой ракетой типа "Оникс" с берегового ракетного комплекса" Бастион", который расположен во временно оккупированном Крыму", - говорится в сообщении.

Отмечается, что утром была попытка ударить по Измаильскому району, но силами противовоздушной обороны ракета уничтожена над морем.

Напомним, в Одесской области в результате ночного ракетного удара более 60 домов стали непригодными для жизни, среди пострадавших - дети.

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