У 42-летнего мужчины остановилось сердце.

В Одессе скончался коммунальщик, который вчера вечером получил ранения в результате атаки российских беспилотников. Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"К сожалению, у пострадавшего в результате вчерашнего российского обстрела мужчины повторно остановилось сердце. 42-летний сотрудник коммунального учреждения скончался в больнице. Искренние соболезнования родным и близким...", - рассказал чиновник.

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По его данным, вчера вечером были госпитализированы двое пострадавших в тяжелом состоянии. Один из них - слесарь авторемонтного коммунального предприятия. После ранения у него уже останавливалось сердце, но тогда врачам удалось его реанимировать. В первый раз реанимация прошла успешно, но сейчас спасти его не удалось.

"Относительно состояния второго пострадавшего, 50-летнего дальнобойщика из Донецкой области - врачи продолжают противошоковую, антибактериальную терапию. Мужчина находится в блоке интенсивной терапии ожогового профиля", - рассказал Кипер.

Ночная атака на Одесскую область - что известно

Как сообщал УНИАН, вчера вечером российские военные атаковали беспилотными летательными аппаратами типа"Shahed-136/131" объекты гражданской и припортовой инфраструктуры Одессы и Одесской области. В результате атаки были ранены двое мужчин, которые с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. Существенным разрушениям подверглись помещения автомастерской, где уничтожено три автомобиля и повреждено более десяти машин. Также из-за удара повреждено здание припортовой инфраструктуры в Одесском районе.

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