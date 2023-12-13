В разных районах Одессы были слышны громкие взрывы, судя по всему, шла интенсивная боевая работа бойцов ПВО.

Одесчину атаковали вражеские дроны-убийцы. Около 19:30 в Силах обороны юга Украины отметили, что зафиксировано движение ударных БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области. Позже сообщили, что направление движения - Белгород-Днестровский район. Уже примерно в 20:00 стало известно, что группа "Шахедов" идет в направлении Одессы.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер попросил население находиться в укрытиях.

"Одесский район, пожалуйста, будьте в укрытиях до отбоя воздушной тревоги! Берегите себя и близких", - подчеркнул чиновник.

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В разных районах Одессы были слышны громкие взрывы, судя по всему, шла интенсивная боевая работа бойцов ПВО.

Российские атаки "шахедами" - детали

Вечером 12 декабря российская армия атаковала ударными беспилотными летательными аппаратами типа "Shahed-136/131" объекты гражданской и припортовой инфраструктуры Одессы и Одесской области. В результате, атаки ранены двое работников коммунального авторемонтного предприятия в Одессе. Их с травмами различной степени тяжести госпитализировали. Существенным разрушениям подверглись помещения автомастерской, где уничтожены три автомобиля и повреждены 11 машин. Кроме того, из-за удара россиян повреждено здание припортовой инфраструктуры в Одесском районе.

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