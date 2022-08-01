В акватории Черного моря находятся шесть носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Противник активно привлекает авиацию для контроля обстановки в северо-западной части акватории Черного моря.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"Фиксируется активное привлечение противником авиации для контроля надводной и воздушной обстановки в северо-западной части акватории Черного моря. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по военным объектам и объектам критической инфраструктуры на территории Украины. В акватории Черного моря находятся шесть носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр"", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что вечером по территории одной из общин Одесского района был нанесен ракетный удар. Одесская область была атакована 2 ракетами типа "Искандер", выпущенными из временно оккупированного Крыма.

От разрыва ракет в воздухе по территории Одесского района разлетелись так называемые тепловые ловушки. Отмечается, что это опасная вещь, поскольку имеет высокую температуру горения, может вызвать масштабные ожоги. Несколько таких ловушек вызвали возгорание сухой травы.

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