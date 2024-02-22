Главным союзником противников российских оккупантов является тотальная вражеская коррупция, отметили в движении "Атеш".

В пока еще захваченном Россией Крыму партизаны выяснили, как враги хотят обороняться - агенты партизанского движения "Атеш" попали на строительство оборонного объекта захватчиков в селе Окуневка Черноморского района.

Партизаны изучили ход строительных работ и планы врага насчет обороны, а также смогли для захватчиков "припрятать несколько подарков", говорится на канале движения в Telegram.

В "Атеш" посоветовали людям ходить аккуратно возле вражеского оборонного объекта.

"Атеш" работает на постройке фортификационных сооружений в Черноморском районе Крыма!... В ходе работы, мы узнали о масштабных хищениях средств на объекте. Тотальная российская коррупция - наш главный союзник…", - отмечается в сообщении.

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Оккупанты уже длительное время укрепляют оборону в Крыму. В частности, в конце декабря прошлого года партизаны "Атеш" показали окопы противника в Черноморском районе. Примечательно, что в конце ноября 2023-го в Евпатории море смыло все окопы, которые захватчики вырыли на пляже.

Стоит отметить, что после того, как РФ совершила полномасштабное вторжение в Украину, Киев решил освободить силовым путем все свои территории, захваченные россиянами, в том числе и Крым. Военный эксперт Роман Свитан говорил, что деоккупация полуострова украинским Силами оборонами уже началась.

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