В следующем году задача будет стоять стратегическая - деоккупация Крыма, отметил эксперт.

Военный эксперт Роман Свитан назвал освобождение Крыма главной задачей Сил обороны Украины на 2024 год.

Об этом свидетельствует комментарий Свитана, размещенный на YouTube-канале УНИАН. "В 2024-м году задача будет стоять стратегическая - освобождение Крыма. С помощью тех сил, средств, которые нам будут переданы нашими партнерами - авиация и ракетная техника. Это основное", - сказал он. По словам эксперта, освобождение Крыма уже началось, и это наблюдается по действиям украинских сил.

"Мы это видим. А продолжаться будет с помощью дальних средств поражения. Дальше - заход наших войск в Крым - будет исходить из той ситуации, которая будет складываться на момент принятия решения в зависимости от наличия у нас сил, средств и наличия сил, средств у противника к обороне Крыма", - отметил эксперт.

Видео дня

Свитан добавил, что механизмы и то направление ударов, которые сейчас видны, говорят, что у военного командования Украины есть видение развития этой ситуации. "Раз уже начали, то будем продолжать это делать. И идет сейчас подготовка для будущего поля боя, подготовка с помощью контроля дальними средствами поражения", - прокомментировал он.

Продолжается полномасштабная война в Украине - новости, которые стоит прочитать

Как сообщал УНИАН, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ВСУ уже уничтожили 20% кораблей ЧФ РФ. В частности, в ночь на 26 декабря во временно оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы. ВСУ ударили по большому десантному кораблю "Новочеркасск" флота России.

Военный эксперт Александр Коваленко в своем комментарии отметил, что Крым для российских оккупантов должен был стать "оплотом и опорой в их оккупации всей южной Украины, а превратился в обузу, от которой больше проблем и потерь, чем профита". Он считает, что наступит момент, когда удержание Крыма для Москвы станет еще более проблематичным.

По словам Коваленко, уже очевидно, что Крым сложно назвать надежным, безопасным и тем более "непотопляемым авианосцем". На временно оккупированном полуострове Крым размещено много аэродромов, из-за чего оккупанты начали называть его авианосцем. Именно эти аэродромы стали первыми целями для ударов украинской армии.

Вас также могут заинтересовать новости: