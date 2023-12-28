Опубликованы снимки из Черноморского района полуострова.

Партизанское движение украинцев и крымских татар "Атеш" показало оборонные сооружения российских захватчиков в оккупированном Крыму.

В своем Telegram-канале партизаны опубликовали фото и видео окопов в Черноморском районе полуострова. Отмечается, что оборонные сооружения находятся в населенном пункте Окуневка на западном берегу Крыма.

"Оккупанты готовятся к обороне полуострова такими окопами. Как можно заметить, такие сооружения не годные для использования по назначению. И никого остановить не смогут", - добавили они.

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Напомним, что 26 декабря Украина нанесли удар по порту в Феодосии, уничтожив российский большой десантный корабль "Новочеркасск". Сообщалось, что он мог перевозить беспилотные летательные аппараты или боеприпасы.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины сообщили о гибели всех, кто был на борту корабля. Российские СМИ писали, что сейчас "под вопросом" остается судьба 73 человек.

По данным Радио Свобода, в результатате атаки также произошло частичное затопление российского учебного судно класса Т-43 "УТС-150".

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