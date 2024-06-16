В Волчанске россияне проводят штурмовые действия, поделился нацгвардеец.

Враг отброшен от населенного пункта Липцы в Харьковской области, но оккупанты постоянно наносят авиаудары управляемыми авиабомбами по позициям Сил обороны.

Об этом сказал офицер отделения разведки бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины, герой Украины Виталий Литвин в эфире телемарафона. По его словам, вблизи Липцов инициатива в руках Сил обороны. "Мы сейчас улучшаем там тактическое положение. Совместно с 13 бригадой "Гвардии наступления" "Хартия" проводятся штурмовые действия. Врага мы сейчас немного отбросили от населенного пункта Липцы, ситуация стабильная, контролируемая, но тяжелая, потому что противник постоянно наносит авиаудары управляемыми авиабомбами по позициям Сил обороны, вглубь логистических путей", - подчеркнул Литвин.

По его словам, враг перегруппировывается, улучшает свои инженерно-фортификационные сооружения и постоянно подтягивает резервы. "Но сейчас на том направлении инициатива в наших руках. Не так, как в Волчанске. Там противник сейчас борется и проводит штурмовые действия", - отметил офицер отделения разведки бригады "Рубеж" НГУ.

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Как сообщал УНИАН, военнослужащий, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко отмечал, что армия РФ подтягивает резервы на Харьковское направление, пытаясь максимально минимизировать отступление своих войск.

Он напомнил, что до недавнего времени оккупационная армия РФ на Харьковском направлении проводила наступательные действия, которые были остановлены. По его словам, оккупантов начали вытеснять и в районе населенного пункта Липцы, и в Волчанске. Тимочко рассказал, что враг осуществляет попытки "зарывания в землю", но на данном этапе это "фрагментарные моменты".

По его словам, ситуация складывается так, что россиянам придется либо "вытаскивать" из РФ войска, которые еще там есть, либо начинать новую волну мобилизации, иначе их наступление "выдохнется".

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