Подрыв ГНС может оставить весь юг без орошения.

Информация о затоплении в результате обстрелов россиян главной насосной станции Каховского магистрального канала подтверждается.

Как сообщил в Facebook депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, российские военные не пускают на объект специалистов, поэтому получить полные данные относительно реального состояния ГТС невозможно.

"Если не начать решать проблемы сейчас — цепной реакцией пойдет разрушение других объектов канала", — отметил Хлань.

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По словам местного депутата, также на станции нет света. Генератор оккупанты, очевидно, просто украли.

Подрыв ГНС может оставить весь юг без орошения, а Ивановский и Генический районы Херсонской области и часть Запорожской останутся без питьевой воды.

Центр журналистских расследований уточняет, что в результате обстрелов Каховского магистрального канала был взорван затворный щит для удерживания и спуска воды. Это могло вызвать взрывную волну, которая разорвала камеру одного из насосов.

30 ноября журналисты сообщали о нарушении герметизации на пораженном объекте, машинный зал затопило грунтовыми водами. В воде оказалась система вентиляции, дренажные насосы, все десять основных насосных агрегатов (два из которых вместе с электродвигателями), лифтовые шахты.

Без постоянной подкачки воды из Днепра бетонные плиты по всему руслу канала зимой под действием льда могут быть разрушены. Поэтому повреждения и затопления главной насосной станции, пишет Центр, могут привести к постепенному уничтожению всех объектов магистрального канала, в которые входят 61 насосная станция и около 200 технических сооружений.

Угроза подрыва Каховской дамбы: новости Херсона

18 октября командующий российскими войсками в Украине генерал Суровикин признал тяжелое положение оккупантов в Херсонской области, заявив, что Украина якобы нанесет удар по Каховской ГЭС.

Вместе с тем такой месседж может означать подготовку к нанесению удара по дамбе самими россиянами, чтобы прикрыть очередное военное поражение - на этот раз на юге Украины, считают американские эксперты из Института изучения войны.

По словам Зеленского, российские военные заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС. В случае подрыва под водой может оказаться более 80 населенных пунктов вдоль Днепра включительно с Херсоном.

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