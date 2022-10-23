Оккупанты могут взорвать дамбу, чтобы прикрыть свое поражение на юге Украины.

Сотни тысяч людей окажутся в зоне затопления в случае подрыва российскими войсками дамбы Каховской ГЭС.

Об этом пишет Bild.

Издание опубликовало карту с районами, которые окажутся в опасности.

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Угроза подрыва Каховской гребли: новости Херсона

18 октября командующий российскими войсками в Украине генерал Суровикин признал тяжелое положение оккупантов в Херсонской области, заявив, что Украина якобы нанесет удар по Каховской ГЭС.

Вместе с тем такой месседж может означать подготовку к нанесению удара по дамбе самими россиянами, чтобы прикрыть очередное военное поражение - на этот раз на юге Украины, считают американские эксперты из Института изучения войны.

По словам Зеленского, российские военные заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС. В случае подрыва под водой может оказаться более 80 населенных пунктов вдоль Днепра включительно с Херсоном.

Согласно данным Генштаба, офицерский состав ВС РФ в преддверии прихода ВСУ перемещается на левый берег Днепра, местных жителей в принудительной форме "эвакуируют" туда же.

На 22 октября оккупанты полностью ушли из двух сел Бериславского района. Россия уже готовится к уличным боям за Херсон.

По состоянию на 21 октября в регионе деоккупировано 88 населенных пунктов.