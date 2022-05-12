В Севастопольской бухте осталось минимальное количество кораблей Черноморского флота России.

С главной базы Черноморского флота Российской федерации (ЧФ РФ) в Севастополе в море выведены почти все корабли, имеющие на борту ракетное оружие.

Об этом сообщает Крым.Реалии. Так, по данным издания, в Южной бухте, которая является крупнейшим ответвлением Севастопольской бухты, у Минной стенки пришвартовано ряд кораблей. Ближний из них – это большой десантный корабль проекта 1171 "Тапир". В составе ЧФ РФ было три таких корабля, один из них – ВДК "Саратов" уничтожен украинскими военными в порту Бердянска. Два других - "Орск" (бортовой номер 148) и "Николай Фильченков" (152). После начала полномасштабного вторжения России в Украину бортовые номера всех военных кораблей были закрашены для усложнения идентификации однотипных единиц.

Следующие два – это большие десантные корабли проекта 775. В ЧФ РФ четыре таких корабля: "Цезарь Куников" (158), "Новочеркасск" (142), "Ямал" (156) и "Азов" (151).

Издание отмечает, что ВДК "Азов" стоит на ремонте в 13 судоремонтном заводе Черноморского флота в Килен-бухте, а ВДК "Ямал" недавно вышел из ремонта.

Также в Южной бухте пришвартован патрульный корабль проекта 22160 типа "Василий Быков". В составе Черноморского флота три таких корабля: "Василий Быков" (368), "Дмитрий Рогачев" (375) и "Павел Державин" (363).

У Куриной пристани между бухтами инженерная и Доковая пришвартованы четыре корабля. Первым слева стоит малый ракетный корабль на воздушной подушке проекта 1239 "Сивуч". В составе ЧФ РФ два таких корабля – "Бора" (бортовой номер 615) и "Самум" (бортовой номер 616). Один из этих кораблей 8 мая отбуксировали из Севастопольской бухты в северо-западном направлении.

Следующие два корабля – это сторожевые корабли проекта 1135 "Буревестник". В составе Черноморского флота два таких корабля – "Пытливый" (868) и "Ладный" (861).

Крайним справа пришвартован "Славутич" – украинский средний разведывательный корабль, корабль управления. Он был захвачен Россией в феврале-марте 2014 года во время аннексии Крыма. Бортовой номер "Славутича" U510 закрашен уже несколько лет.

У причала в Сухарной бухте, которая также является частью большой Севастопольской бухты, стоит большой десантный корабль с внешними признаками повреждения. Предположительно, это ВДК "Цезарь Куников", его номер 158 просматривается сквозь облезлую или обгоревшую краску на левом борту.

У причала в Графской бухте заправляется топливом ракетный катер проекта 1241 "Молния-1". В составе Черноморского флота четыре таких катера: в строю находятся "Р-60" (бортовой номер 955), "Набережные Челны" (953) и "Ивановец" (954), и "Шуя" (962) согласно официальным данным – в отстое.

Таким образом, без учета противолодочных кораблей, минных тральщиков, разведывательных кораблей и судов вспомогательного флота, в море сейчас могут находиться: все три фрегата проекта 11356Р "Буревестник", все четыре малые ракетные корабли проекта 21631 "Буян-М", два ракетных 1241 "Буревестник" и один БДК проекта 1171 "Тапир". Кроме большого десантного корабля, все эти корабли несут на борту ракеты.

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