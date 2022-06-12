Корабельная группировка вражеского флота в Черном море увеличилась.

Оккупанты увеличили свой флот в Черном море возле украинских берегов.

Об этом в воскресенье, 12 июня, сообщает оперативное командование "Юг" на своей странице в Facebook.

"Корабельная группировка вражеского флота в Черном море увеличилась на два больших десантных корабля. Следовательно, сохраняется угроза от 40 крылатых ракет и готовности к действиям четырех ВДК", - говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что в течение суток на юге авиация украинских Воздушных сил нанесла три авиационных удара по складам боеприпасов и скоплению вражеской техники.

"Ракетно-артиллерийскими и другими подразделениями в результате выполнения огневых задач вычтены из списков личного состава 13 рашистов. Уменьшено количество вооружения рашистов на один танк, пять автомобилей и три полевых склада боеприпасов на Херсонщине", - добавили в командовании.

Как сообщал УНИАН, оккупанты увеличивают свои силы на Змеином в Одесской области: спутник зафиксировал на острове новые ПВО.

По словам военного эксперта Олега Жданова, российский флот в Черном море готовится наносить удары по военной помощи, которая поступает в Украину.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что за 108 дней Россия выпустила по территории Украины только крылатых ракет 2 595.

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