Через некоторое время дежурные подразделения РФ могут быть вновь заведены на территорию Беларуси.

Несколько месяцев назад российские оккупанты начали выводить свои подразделения из Беларуси. По состоянию на сейчас Россия в рамках ротации вывела практически всех своих военных из Беларуси, где они проходили тренировки и подготовку, заявил на брифинге спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"К счастью, количество российских военных, которые находились на территории Беларуси и привлечены к обучению, находились на беларуских полигонах за последнее время только уменьшалось. Еще до недавнего времени мы фиксировали это количество на уровне до 2 тысяч военнослужащих, но на данный момент прошла очередная ротация, и практически все российские военные выведены с территории Беларуси", – сказал он.

Спикер подчеркнул, что нельзя исключать, что через некоторое время очередные подразделения РФ будут заведены на территорию Беларуси, и в дальнейшем страну будут использовать как площадку или полигон для обучения российских военных. Но пока таких передвижений не фиксируют.

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"Ситуация по границе с Беларусью остается полностью контролируемой. По ту сторону границы мы не видим, чтобы враг имел группировку, которая могла бы осуществить повторное вторжение на территорию Украины. Несмотря на все мы должны быть готовыми к любому развитию ситуации", – добавил он.

Угрозы со стороны Беларуси-это надо знать

После неудачного вооруженного "похода на Москву" главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, руководство ЧВК и часть наемников (ее в НАТО оценили как небольшую) "переехали" в Беларусь. Здесь они, по словам беларуской стороны, будут обмениваться опытом с военнослужащими РБ.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале месяца отмечал, что ЧВК "Вагнер" в Беларуси может создавать угрозу для Украины, но пока никакого серьезного риска их группировка не несет.

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