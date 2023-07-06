Столтенберг подчеркнул, что в НАТО внимательно следят за происходящим в Беларуси.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что несмотря на договоренность о "переезде" ЧВК "Вагнер" в Беларусь, в страну прибыло лишь небольшое количество наемников Евгения Пригожина.

"Мы видели некоторые приготовления к размещению сил ЧВК "Вагнер". На данный момент мы еще не видели, чтобы их было так много. Мы, конечно, внимательно следим за тем, что происходит в Беларуси", – рассказал Столтенберг в интервью Politico.

По словам генсека НАТО, наемники ЧВК "Вагнер" продолжают действовать в Африке. В то же время часть боевиков "находятся в Украине, но не на передовой".

Видео дня

Кроме того, Столтенберг высказал мнение, что окончательные выводы относительно последствий последних событий для ЧВК "Вагнер" делать еще слишком рано.

"Переезд" наемников ЧВК "Вагнер" в Беларусь

Во время мятежа главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина в России 24 июня у него состоялись переговоры с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Именно после них он развернул колонну военной техники, двигавшуюся в сторону Москвы. По итогам переговоров Пригожин вместе с бойцами ЧВК должен был поехать в Беларусь.

Уже 1 июля СМИ показали лагерь для "вагнеровцев" в Беларуси. Он рассчитан на 8 тысяч человек и был построен под Осиповичами.

Вас также могут заинтересовать новости: