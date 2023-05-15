Российских военных, прошедшие подготовку в Беларуси, могут перевести на восточное направление для пополнения сил оккупантов. Сейчас на территории РБ остаются около 2,5 тысячи солдат РФ.
Спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире национального телемарафона "единые Новости" сообщил, что по состоянию на сегодня, 15 мая, ситуация на границе с Беларусью остается полностью контролируемой.
Противник не сможет прорвать оборону украинских защитников на севере, если попытается. По словам спикера, большинство из российских солдат в Беларуси сейчас находятся на учениях или на полигонах.
"Можно отметить, что количество российских военнослужащих значительно ниже, чем было еще несколько месяцев назад. Напомним, что количество российских военных могло достигать и 10-11 тысяч человек", – добавил Демченко.
Он рассказал, что подготовленные в РБ подразделения российских военных возвращаются в свою страну. Далее их, вероятно, будут отправлять на восточное направление для пополнения сил оккупантов.
"Пока видим, что многие подразделения выводят из Беларуси, однако пополнение полигонов не происходит", – подытожил спикер ГПСУ.
Ситуация в Беларуси
Как сообщал УНИАН, Беларусь с первых дней полномасштабного вторжения помогает врагу. В частности, она давала свою территорию для нападения на Украину и воздушное пространство для ракетных атак. Сейчас там размещают российских военных, они проходят совместные белорусско-российские военные учения.
В апреле стало известно, что командование российской армии планирует отправить на восток Украины четыре тысячи человек, которые проходили обучение на полигонах в Беларуси.
Недавно в ГПСУ сообщали, что продолжается укрепление линии границы с Беларусью, а также приграничье, что позволит украинским силам обороны сдержать возможные атаки врага с этого направления.