Зеленский добавил, что если же ЧВК "Вагнер" захочет сформировать наступательный кулак или диверсионные группы, Украина скоро об этом узнает.

ЧВК "Вагнер" в Беларуси могут создавать угрозу для Украины, но президент Владимир Зеленский считает, что пока ничего серьезного их группировка - после неудавшегося переворота в РФ - не представляет.

В интервью "ELMUNDO" Зеленский подчеркнул, что ЧВК на поле боя была мощнее регулярной российской армии, но эта мощь объяснялась методами, которыми Пригожин "воспитывал" в своих наемниках приверженность и кровожадность.

"Они (вагнеровцы - УНИАН) были так сильны, потому что у них не было другого выхода, кроме как атаковать. У них не было выбора, ни наступать, ни падать. Ни остановиться, ни отступить они не могли, потому что в них стреляли собственные товарищи... В этом был секрет их силы", - отметил украинский глава.

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Всего ВСУ ликвидировали 21 тысячу "вагнеровцев", а 80 тысяч оставили ранеными. "Это колоссальные потери, но это дает представление о том, насколько многочисленны такие группировки на востоке Украины. Хорошая новость заключается в том, что мы уничтожили наиболее мотивированную часть российских сил", - высказался Зеленский.

Зеленский добавил, что если же ЧВК "Вагнер" захочет сформировать наступательный кулак или диверсионные группы, чтобы действовать, например, на польских границах, Украина скоро об этом узнает.

В конце президент отметил, что Украина должна воспользоваться ситуацией, когда "z-патриоты" грызутся между собой в поисках виновных, чтобы вытеснить оккупантов с украинской земли. "Мы считаем, что сегодня они (ЧВК "Вагнер" - УНИАН) уже не способны ничего серьезного сделать против Украины, но мы будем следить за ними на северной границе", - отметил Зеленский.

Мятеж в России и ЧВК "Вагнер" в Беларуси - главное

После неудавшегося вооруженного "похода на Москву" Пригожина отправили в Беларусь. Судьба его наемников до сих пор не определена, хотя СМИ считают, что Минобороны РФ захочет взять "вагнеровцев" под свой контроль.

Отдельно отмечалось, что в Беларуси уже обустраивают полигоны для ЧВК. В связи с чем участились слухи о якобы новой угрозе наступления боевиков на Украину с территории республики.

Полковник СБУ Роман Костенко, например, не исключает сценарий, при котором Путин попытается физически устранить своего "повара" вместе с его "частной армией", заведомо бросив на укрепленные оборонные рубежи ВСУ на севере.

В ВСУ, в свою очередь, отмечали, что ситуация на данном участке пограничья контролируемая: пока не наблюдается ни наращивания техники, ни живой силы противника на этом направлении.

Вместе с тем в ГУР считают, что ЧВК "Вагнер" не предоставляет такой угрозы, как в начале. Все из-за провала мятежа их главаря Пригожина в России.

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