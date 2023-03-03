Оборона города уже длится полгода, и до сих пор крепость стоит.

Россия продолжает свой наступление у Бахмута, неся большие потери. Как заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Bild, город обороняется практически полгода:

"Россияне начали это медленное наступление шесть месяцев назад, и мы его держим шесть месяцев. Потери россиян составляют около 500 убитых и раненых ежедневно", - сказал Резников.

Журналист немецкого издания сразу же спросил главу Минобороны, сколько теряет украинская армия в день, в частности во время обороны Бахмута. Однако Резников уклонился от прямого ответа.

Видео дня

"Я не буду вам говорить об украинских потерях. Идет война, есть потери, есть погибшие и раненые, но это значительно меньше, чем потери россиян. Есть разница между украинцами и россиянами, россияне используют тактику мясорубки, для них их солдаты – просто пушечное мясо. Для нас дорогая жизнь отдельного бойца, поэтому мы пытаемся спасти его жизнь", - добавил министр.

Кроме этого Резников заявил, что он оптимистично рассматривает завершение войны в 2023-м году. Речь в этом случае идет именно о финале на поле боя.

Россияне атакуют Бахмут: что еще известно

2 марта спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый, что за сутки было уничтожено 90 российских военных.

Оккупанты взорвали мост на единой рабочей артерии украинских войск в Бахмут. Полиция Донетчины заявляет, что разрушенный путь будут пытаться починить.

Один из аэроподразделений заявил, что ему приказали выйти из Бахмута. Видео датируется 2 марта.

Британская разведка рассказывает о новом преимуществе, которое получила украинская армия в боях за Бахмут.

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