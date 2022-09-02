По данным ГУР, в Крым было перемещено уже около 1,2 тыс. призывников.

В России идет скрытая мобилизация жителей Московской и Ленинградской областей для обороны Крыма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время телемарафона сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Как рассказала Маляр, российские оккупанты активизируют свои усилия в Крыму.

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"По данным Главного управления разведки, в России происходит скрытая мобилизация жителей Московской области и Санкт-Петербурга для обороны Крыма", - сказала она.

Заместитель министра обороны добавила, что на территорию Крыма было перемещено около 1,2 тыс. призывников. Они находятся на оккупированном полуострове именно на тот случай, если их придется использовать в боевых действиях.

"Мы просим жителей Крыма держаться подальше от военных объектов, ведь россияне склонны к тому, чтобы взрывать самостоятельно свои объекты, жертвовать жизнями людей", - подчеркнула она.

Как писал УНИАН, Путин издал указ об увеличении штатной численности военнослужащих Вооруженных сил РФ. Она будет увеличена с 1,9 миллиона до 2,04 миллионов человек с 2023 года.

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