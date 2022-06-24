Блинкен заявил, что действия России в Украине за последние 8 лет нельзя охарактеризовать как "защиту жизней".

После четырех месяцев полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины, Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что РФ уже проиграла эту войну.

Об этом Блинкен заявил во время брифинга.

"Украинцы обороняются с невероятной отвагой, а Россия уже проиграла. Целью Путина, как он сам говорил, было уничтожение Украины как независимой и суверенной страны. Эта цель потерпела неудачу... По данным нашей разведки, войска РФ страдают от низкого боевого духа, высокого уровня смертности, проблем с техникой и руководства, которое отказывается сообщать им о реальном положении дел на поле боя", — сказал Блинкен.

Война в Украине и позиция Блинкена:

22 июня 2022 года Энтони Блинкен заявил, что действия России в Украине за последние 8 лет нельзя охарактеризовать как "защиту жизней".

"Последняя атака президента Путина на Украину произошла после многих лет жестокости Кремля в отношении народа Украины. Никакие действия России в Украине за последние 8 лет нельзя охарактеризовать как "защиту жизней", – заявил он.

24 июня 2022 года Блинкен сообщил о том, что страны группы G7 на предстоящем саммите в Германии обсудят войну России против Украины и последствия военной агрессии.

Вас также могут заинтересовать новости: