Круизный лайнер Viking Sky добрался до порта, эвакуация пассажиров остановлена (фото)

Накануне лайнер потерял тягу двигателей и послал сигнал бедствия, в ЧП пострадали 20 человек.

Попавший в аварийную ситуацию у берегов Норвегии круизный лайнер Viking Sky сумел безопасно добраться до норвежского порта Молде.

Читайте такжеАвария круизного лайнера в Норвегии: опубликовано жуткое видео с борта судна

Как сообщает CNN, эвакуация пассажиров корабля по воздуху приостановлена. Всего спасатели эвакуировали с судна 479 человек. В результате ЧП на корабле пострадали 20 человек, им всем оказали медицинскую помощь.

Напомним, 23 марта лайнер потерял тягу двигателей и послал сигнал бедствия. ЧП произошло в опасных водах, возникла опасность столкновения судна со скалами.

На лайнере находились около 1300 человек. Спасатели начали эвакуацию людей по воздуху.

Сегодня на судне удалось запустить три из четырех двигателей, лайнер отправился к ближайшему порту в сопровождении буксиров.