В городе повреждена гражданская инфраструктура, в частности жилые дома.

Сегодня, 25 ноября, российская оккупационная армия нанесла очередной ракетный удар по центру Одессы.

Как передает корреспондент УНИАН, во время воздушной тревоги мэр города Геннадий Труханов предупредил в своем Телеграм-канале, что в небе зафиксирован вражеский разведывательный дрон, который движется в направлении областного центра. Через несколько минут были слышны мощные взрывы. В городском совете сразу распространили сообщение о том, что дети в учебных заведениях находятся в укрытиях, в безопасности со своими педагогами и родители могут не волноваться.

Позже глава Одесской ОГА Олег Кипер подтвердил, что враг атаковал город.

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"Российские террористы совершили ракетную атаку на центр города. Есть пострадавшие. Повреждена гражданская инфраструктура, в частности жилые дома", - проинформировал чиновник.

Информация о пострадавших уточняется.

По данным спикера добровольческой украинской армии "Юг" Сергея Братчука, враг применил баллистическую ракету "Искандер-М".

В соцсетях люди пишут, что в домах вылетели стекла, вырваны рамы и двери, улицы - в обломках.

На атаку по Одессе отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, а также на вражеские удары по Харькову и Запорожью.

Он отметил, что сейчас продолжается спасательная операция после ракетного удара в Харькове. В настоящее время известно о 19 пострадавших людях, десятки ударных дронов атаковали Запорожье, где ранен ребенок.

"Атакована Одесса, из-за падения обломков ракеты есть повреждения. И это только одни сутки российского террора против Украины", - говорится в сообщении.

Обновлено 11:49. Как сообщил в эфире телемарафона первый заместитель председателя Одесской ОВА Александр Харлов, по предварительным данным, ранены шесть человек, из них один – в тяжелом состоянии.

Разрушения получили два учебных заведения, университет.

По его словам, вокруг – плотная жилая застройка, находятся стоматологическая клиника, аптеки, много жилых домов. Каких-либо военных объектов нет. На месте работают спасатели и правоохранители.

Смертоносный удар по Одессе 18 ноября

Как сообщал УНИАН, 18 ноября российская армия нанесла удар по Одессе баллистической ракетой "Искандер-М". Погибли 11 человек, более полусотни получили ранения, среди них дети в возрасте 7, 10 и двое 11 лет. Среди погибших - медики, полицейские, гражданские. В частности, погибли 8 полицейских, это следователи и работник конвойной службы. Было повреждено 24 жилых дома, разрушениям подверглись 226 квартир.

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