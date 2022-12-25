Отмечается, что только в Бердянск из России прибыли 500 силовиков.

Российские оккупанты не могут обуздать население на захваченных территориях и продолжают свозить на захваченные земли своих силовиков. В частности, на юг Украины прибыли новые группы Росгвардии.

Как сообщили в Центре национального сопротивления, несмотря на увеличение количества репрессивных мер на оккупированных территориях, подполье продолжает действовать. Вчастности, 23 декабря неизвестные повредили российские агитационные билборды во временно оккупированном Мелитополе.

Российские оккупанты вынуждены отвечать на такие действия и тратить больше ресурсов. Из-за этого на юг Украины прибыли новые группы росгвардейцев для патрулирования занятых населенных пунктов. Отмечается, что только в Бердянск "завезли 500 полицаев из РФ".

Видео дня

"Заметим, что именно в этом городе в последнее время увеличились случаи распространения украинской символики и листовок для оккупантов. Также недавно в Бердянске взорвали трансформаторную подстанцию, которая питала микрорайон Коса, где расквартированы мобилизационные подразделения врага", – добавили в Центре нацсопротивления.

Ситуация на оккупированных территориях Украины

На части временно оккупированной территории Запорожской области российские оккупанты угрожают местным жителям расстрелом за нарушение комендантского часа. А между собой вражеские военнослужащие обсуждают близкое контрнаступление ВСУ.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что оккупанты держат своих легкораненых военных в медучреждениях за металлической решеткой для недопущения дезертирства. Медицинские учреждения на временно оккупированной территории Украины перегружены и не в состоянии справиться с большим количеством раненых военнослужащих российских оккупационных войск.

В то же время во временно оккупированном Мелитополе увеличилось число российских военных. Группы кадыровцев приезжают в город для контроля новомобилизованных.

Вас также могут заинтересовать новости: