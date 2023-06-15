На территории самой Беларуси таких масштабных фортификационных линий обороны на данный момент нет.

Россия растянула линию обороны в надежде защититься от атак ВСУ до границ Беларуси. Пользователь Twitter под ником Brady Africk опубликовал спутниковый снимок Planet участка беларусско-российской границы по состоянию на 31 мая.

Согласно снимку, российская линия обороны находится около населенного пункта Рябиновка в Климовском районе Брянской области РФ - в 6 км от границы с Украиной - и доходит до границы с Беларусью.

Россияне выкопали противотранспортный ров шириной около 12 метров и три ряда "зубов дракона", которые, в отличие от рва, заканчиваются за около 300 метров до границы Беларуси, отмечает Telegram "Беларускі Гаюн".

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"Гаюн", в свою очередь, отмечает, что данная линия обороны появилась в конце декабря-начале января 2023 года.

На территории самой Беларуси таких масштабных фортификационных линий обороны на данный момент нет.

Контрнаступление ВСУ и оборона РФ - главное

С лета 2022 года Россия построила одни из самых масштабных систем военно-оборонительных сооружений в мире за многие десятилетия.

РФ приложила особые усилия для укрепления северной границы оккупированного Крыма, в том числе с эшелонированной оборонительной полосой возле села Медведевка. Также оккупанты выкопали сотни километров траншей в РФ, в частности в Белгородской и Курской областях.

В мае просочились спутниковые кадры сети окопов вдоль левого берега Днепра. Известно, что сеть проходит через оккупированные части Запорожской области. Это наталкивает на мысль, что главным страхом РФ остается угроза лишения оккупантов "сухопутного коридора" в Крым.

Именно фортификационные сооружения могут стать весомым препятствием для дальнейшего успеха контрнаступательной операции, считают эксперты.

Контрнаступление украинских сил продолжается сейчас на Бердянском и Бахмутском направлениях. На Бердянском направлении бои идут в районе села Макаровка. Также бои продолжаются в районах сел Новоданиловка и Новопокровка Запорожской области. Ни одной позиции не потеряно.

14 июня 2023 года Генштаб отчитывался о продвижении ВСУ на расстояние от 200 метров до 1,4 км и освобождении около 3 квадратных километров за последние три дня.

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