Спутниковые снимки Sentinel-2 проанализировал Центр журналистских расследований.

Оккупанты в ожидании контрнаступления со стороны Вооруженных сил Украины выкопали на временно оккупированных территориях Запорожской области "мега-окоп" протяжностью более 70 километров. Ранее не менее впечатляющие фортификационные сооружения врага удалось зафиксировать в оккупированном Крыму.

Соответствующие точки укрепрайона видны на спутниковых снимках Sentinel-2, которые проанализировал Центр журналистских расследований.

Там пришли к выводу, что крайние места расположения окопа находятся в нескольких локациях: на западе - в окрестностях поселка Семеновка (примерно девять километров от центра Мелитополя), на востоке - в поле за пределами поселка Мариновка Приморского района северо-западнее Бердянска.

Видео дня

"Для сравнения: длина этой линии обороны в 70 км - это почти треть протяженности Запорожской области с востока на Запад (205 км) и примерно равна расстоянию, например, от Херсона до Николаева или же от Вены до Братиславы", - говорят в Центре.

Там считают, что оккупанты, вероятно, начали рыть эту линию обороны сразу с двух направлений еще в первых числах сентября 2022 года. По состоянию на 18 октября 2022 года армия РФ почти завершила соответствующие "работы".

Россияне готовятся к бегству из Запорожской области

Напомним, что городской голова Мелитополя (Запорожская область) Иван Федоров сообщил о тревожных настроениях оккупантов на территории области, которые готовятся к побегу с этого направления фронта и усиливают репрессии в отношении местного населения.

Он указал, что из-за страха перед ВСУ оккупанты усиленно проверяют местных на блокпостах, проводят обыски и даже заглядывают в канализационные люки. Также они принимают меры в случае, если им придется оперативно бежать от украинской армии.

Вас также могут заинтересовать новости: