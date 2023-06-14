Также диктатор-марионетка сделал уточнение - он не видит для своей страны угрозу от России.

Беларусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что "красные линии" для него, как и для любого другого государства, - полномасштабная агрессия. Правда, диверсантов к таким угрозам он не причисляет.

В интервью пропагандистке Ольге Скабеевой Лукашенко отметил, что его "красные линии" всегда меняются.

Также диктатор-марионетка сделал уточнение - он не видит для своей страны угрозу от России, но в этом контексте вспомнил о странах Балтии и Украине.

"Никогда нельзя, говоря о "красных линиях", их рисовать. Потому что жизнь меняется и линии двигаются то вперед, то назад. Они всегда есть и у нас, и у них. У россиян и у украинцев. Но политически лучше не озвучивать, какие они: жизнь это меняет. "Красные линии" для меня - это полномасштабная агрессия. С любой стороны сейчас, кроме России, естественно. А вот Прибалтика (страны Балтии - УНИАН), Польша и Украина...", - цитирует Лукашенко БЕЛТА.

В ДРГ он не видит особой опасности: "Вот если они войсками перейдут границу, не этими отрядиками (диверсионными группами), и начнут войну - это агрессия".

Тогда Скабеева переспросила у Лукашенко: ""Вылазки на границе - это еще не агрессия? Атака в Мачулищах - это еще не агрессия?".

"Нет, это далеко еще не агрессия. С такими "мачулищами" мы справляемся и справимся. И с границей тоже. Это провокации", - ответил Лукашенко.

Более того, диктатор признал, что не считает агрессией и боевые действия в Белгородской области: Это очень ощутимая, сильная провокация, где мы не дорабатываем. Сейчас начали дорабатывать. Впряглись в эту проблему".

Партизаны в Беларуси и России - главные новости

В авторитарных России и Беларуси на фоне проигрышной войны против Украины растет число недовольных среди местного населения.

В двух странах регулярно фиксируются случаи диверсии, особенно на энергетических, военных и логистических объектах.

Известно, что уже неоднократно случались взрывы на военных объектах в Беларуси, которыми уже долгие годы пользуется российская армия. Например, 26 февраля 2023 года на аэродроме в Мачулищи повредили взрывом российский военный самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Кроме того, время от времени вспыхивают боевые действия между подразделениями вооруженных российских повстанцев и оккупантами в Белгородской области. Российское руководство никак не комментирует бои под Белгородом.

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