Соответствующие изменения зафиксировал спутник.

Враг продолжает строить фортификационные сооружения и рыть окопы в панике перед вероятным контрнаступлением Вооруженных сил Украины.

Новые спутниковые кадры, демонстрирующие сеть окопов врага вдоль левого берега Днепра, опубликовал OSINT-аналитик Брэди Эфрик в своем Twitter.

"Российские войска в Украине построили сеть окопов вдоль левого берега Днепра", - отметил он в заметке под видео.

Россияне шокировали масштабным окопом в Запорожской области

Напомним, что враг с начала полномасштабного вторжения пытается усилить оборону на тех временно оккупированных территориях Украины, которые еще не удалось отбить ВСУ. Однако недавно россияне особенно шокировали своим "мега-окопом" в Запорожской области.

Речь идет о масштабном укрепрайоне общей длиной более 70 километров, который оккупанты, вероятно, начали строить еще в начале сентября 2022 года. Он простирается от окраин поселка Семеновка на восток за границу поселка Мариновка. Как известно, такие "сверхусилия" врага вызвали лишь смех у ВСУ.

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