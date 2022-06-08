Для недопущения контрнаступления украинских войск РФ проводит инженерное оборудование огневых позиций.

На Славянском направлении Россия ведет штурмовые действия с целью улучшения тактического положения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Славянском направлении противник ведет штурмовые действия с целью улучшения тактического положения. Для недопущения проведения контрнаступления наших войск проводит инженерное оборудование огневых позиций в районе населенного пункта Изюм", - говорится в сообщении.

На Харьковском направлении основные усилия враг сосредотачивает на удержании занятых рубежей. С целью недопущения продвижения наших войск продолжает минирование местности.

На Лиманском направлении противник предпринял попытку разведки боем в направлении населенного пункта Райгородок, успеха не имевшего, отошел.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что предстоящая неделя для Украины будет крайне тяжелой.

Славянск уже через неделю может быть взят в осаду, а Лиманской группировке противника, скорее всего, удастся захватить Святогорск.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что российские военные сейчас не контролируют трассу Лисичанск-Бахмут, но полностью ее простреливают.

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