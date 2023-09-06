РФ регулярно использует новопроизводимые ракеты.

Россия производит десятки крылатых ракет "Калибр" на месяц, но это не позволяет восстановить их запасы.

"Что касается "Калибров" – это десятки в месяц, "Искандер " – меньшее количество единиц. Это достаточно ограниченные возможности по производству, которые не покрывают расходы и не позволяют восстановить запасы, имеющиеся до 24 февраля. За счет "серого импорта", контрабанды они какие-то моменты закрывают, но полностью это не закрывает потребности российского ВПК", - сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в интервью "Укринформу".

Он отметил, что новопроизводимые ракеты россияне используют регулярно. Также дроны, запускающие оккупанты, - все из новых партий.

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"Но это в основном не российские дроны, если мы говорим о Shahed. Это все крупноузловая сборка иранских ударных дронов с определенными элементами, материалами, произведенными непосредственно на территории РФ", - уточнил Юсов.

По его словам, российской ВПК сейчас сориентирован на расконсервацию и по возможности – модернизацию или восстановление старой советской техники. Возможности по глубокой модернизации производства новых вооружений существенно уменьшились в РФ из-за введения санкций.

"На самом деле, у россиян серьезные проблемы с современной оптикой, электроникой, чипами и схемами. И сегодня нет однозначного источника, который позволил бы им решить эти проблемы", - сказал представитель разведки.

По информации Юсова, также враг ищет снаряды для ракетных систем залпового огня, артиллерии, хотя это не высокотехнологичное и современное оружие.

"Это свидетельствует об определенном кризисе мощностей ВПК России. Снаружи режим Путина пытается доказать, что они могут годами продолжать войну против Украины, но на самом деле эта информация преувеличена с целью пропаганды... россияне не готовят свое общество к полноценной мобилизации. Даже, если бы такая мобилизация сейчас состоялась, они боятся последствий и общественных настроений, а также имеют проблемы с обеспечением", - сказал Юсов.

Вместе с тем он подчеркнул, что РФ нельзя недооценивать, ведь у врага остается огромный мобилизационный потенциал.

Запасы ракет в РФ

Как сообщал УНИАН, ранее военный аналитик полковник Петр Черник сказал, что в Российской Федерации благодаря контрабанде смогли наладить конвейерное производство ракет типа "Калибр", Х-101 и "Кинжал" и могут ежемесячно производить 60-80 таких ракет. В то же время как только Россия довыстреливает советские ракеты Х-22, то производить их больше не сможет, заметил он.

Еще в июне в Генштабе ВСУ заявляли, что Россия в месяц способна производить около 100 ракет различных типов.

А военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что ракеты в России не закончатся никогда, поскольку РФ способна их производить.

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