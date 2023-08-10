В то же время как только Россия выстреляет советские ракеты Х-22, то производить больше их не сможет.

В Российской Федерации благодаря контрабанде смогли наладить конвейерное производство ракет типа "Калибр", Х-101 и "Кинжал" и могут ежемесячно производить 60-80 таких ракет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал военный аналитик полковник Петр Черник во время заседания круглого стола по вопросам защиты и обороны Украиной своих территориальных вод Черного моря.

Он сказал, что в Черном море россияне остаются особенно опасными в таких возможностях как пуски ракет, и в частности крылатых ракет "Калибр".

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"Они, все же, довольно рабочие и действенные. На мой взгляд, самое опасное судно, которое наносит удары - это дизель-электрическая подводная лодка класса Варшавянка", - сказал Черник.

При этом, военный аналитик сказал, что ракеты типа "Калибр" и еще несколько других ракет россияне смогли поставить на конвейерное производство.

"Ракета относительно молодая. Это не старые советские запасы, как, скажем - самая тяжелая ракета Х-22, которая есть у них и имеет вес боевой части 960 кг, движется к своему окончанию. Как только они ее полностью выстрелят - они не смогут ее строить", - сказал аналитик.

В то же время Черник подчеркнул, что такие ракеты как 3М14 морского базирования, Х-101 воздушную и опасную Х-47 М2 "Кинжал" россияне могут производить, потому что "поставили на конвейер". Также он озвучил свое мнение, сколько в месяц россиянам удается сейчас производить таких ракет.

"Я сторонник концепции от 60 до 80 ракет ежемесячно, к сожалению", - подчеркнул аналитик.

По его мнению, в поединке санкций побеждает контрабанда. Как известно, Кинжал - это авиационный ракетный комплекс с высокоточной гиперзвуковой аэробалистической ракетой. Россия уже неоднократно применяла такие ракеты. В Украине только системы противовоздушной обороны Patriot и SAMP-T могут сбивать эти ракеты.

Производство российских ракет

В июне в Генштаб ВСУ заявляли, что Россия в месяц способна производить около 100 ракет различных типов.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко также считает, что ракеты в России не закончатся никогда, поскольку РФ способна производить ракеты Х-101/555, "Калибр", "Искандер", Х-59, Х-31, Х-38, "Кинжал" и тому подобное.

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