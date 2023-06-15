Не исключено, что Россия накапливает ракеты именно этого типа с определенной целью, отметил обозреватель.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко назвал две вероятные причины, по которым российские войска в последнее время реже используют крылатые ракеты "Калибр".

"У россиян либо возникли серьезные проблемы с логистикой-доставкой КРМБ "Калибр" на временно оккупированный полуостров Крым, либо они сейчас заняты накоплением боекомплекта ракет именно этого типа с определенной целью", - отметил он.

По информации эксперта, с 1 июня Россия выпустила по территории Украины 102 ракеты: 78 - Х-101/555; 12 - "Искандер"-М/К; 6 - Х-22; 6 - КРМБ "Калибр". Коваленко обратил внимание на то, что превалирующей компонентой ракетных ударов россиян остаются авиационные ракеты Х-101/555, хотя, известно, что объемы их производства не критично отличаются от объемов производства "Калибров".

Также обозреватель сделал вывод, что Россия держит баланс производства и применения ракет:

"Так, средний показатель накопления БК у них не изменился, 2-5 ракет в сутки. То есть, с начала июня они имели возможность произвести от 30 до 75 ракет. Помимо этого, в июнь перекачивал майский ресурс. Это, к сожалению, не говорит о том, что методичность ударов снизится, но с другой стороны, по крайней мере, они не смогут сконцентрировать ресурс для массированного ракетного удара 70+. Хотя полноценное отсутствие корабельной компоненты в ударах все же настораживает".

Удар РФ по Украине 15 июня - подробности

Напомним, российские оккупанты в ночь на 15 июня 2023 года нанесли массированный удар дронами и крылатыми ракетами по украинским городам.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что силы ПВО уничтожили 22 вражеские цели, из них - крылатая ракета воздушного базирования Х-101/Х-555 и все 20 дронов-камикадзе Shahed. Также среди сбитых целей есть БПЛА "Орлан".

Три ракеты попали в промышленные объекты в Днепропетровской области.