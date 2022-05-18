Шансы главы Кремля достичь хоть каких-то из своих целей становятся все призрачнее.

Похоже на то, что кровопролитию в Украине нет конца, но ход войны явно смещается против агрессора России.

В частности, такое мнение выразил редакционный совет The Washington Post и оценил возможные последствия провала путинского плана "Б".

Перед лицом жесткого сопротивления со стороны ВСУ – подкрепленного своевременными и массовыми поставками западного оружия – российская армия отступила от Харькова вплоть до границы, которую Путин стремился стереть, и сосредоточились на Луганской области.

Но даже это может быть за пределами возможностей истощенных, плохо управляемых российских сил. Наоборот: более вероятным следующим переломным моментом в этой войне станет расширение украинского контрнаступления, которое вернет под ее контроль все большую часть захваченного сейчас Россией юга и востока Украины.

Журналисты акцентируют, что Запад стремится сократить время войны, поэтому может использовать настоящий момент, чтобы договориться о перемирии между Украиной и Россией. В частности, речь идет о Франции, Германии и Италии.

Их желание сократить эту разрушительную войну вполне понятно, однако риски снижения давления на Путина, прежде чем он потерпит полное поражение, а возможно, даже и тогда, слишком высокие.

Это стало ясно из показаний в Конгрессе 10 мая директора Национальной разведки Аврил Гейнс, которая отметила, что Путин, скорее всего, готовится к длительной войне и не откажется от своих целей за пределами Донбасса.

По ее словам, Путин лишь использует переговоры, чтобы затянуть время и, похоже, рассчитывает на то, что ЕС и США ослабят санкции на фоне дефицита продовольствия, инфляции и цен на энергоносители, которые будут ухудшаться.

Но лидеры НАТО не должны давать Путину никаких оснований считать, что такая стратегия сработает.

Как сообщал УНИАН, накануне в новом выпуске издания The Economist вышла статья под заголовком "Путин не сумел захватить Украину, но одержал победу в угнетении России".

По мнению экспертов, война возвращает в Москву атмосферу сталинских времен. В обычай снова вошло доносить друг на друга, а страх выражать свою мысль пронизывает даже круги близких друзей.

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