Казахстанский историк и публицист Бахтияр Албани призывает серьезно отнестись к заявлениям российских пропагандистов о возможной военной интервенции на север Казахстана, которую они называют "исконно русскими землями", пишет 24 канал.

Албани, который является племянником первого секретаря ЦК Компартии Казахстанской ССР Динмухамеда Кунаева (в 1980-е попал в опалу Кремля и был отправлен под домашний арест), заявил в подкасте Dope Soz, что Россия не остановится в своих завоеваниях, пока продолжает существовать в нынешних границах.

От чего предостерег историк относительно нападения России на Казахстан

"Мы должны это всегда иметь в виду и всегда помнить исторические традиции самого российского государства, независимо от его строя. Российская империя она всегда развивалась экстенсивно, только за счет захваченных территорий. Качественного роста не было никогда", - сказал Албани, отвечая на вопрос о возможном нападении со стороны России.

Албани напомнил, что российская пропаганда в отношении Казахстана делает то же, что делала перед нападением на Украину - заявляла об "угнетении жителей Крыма" и том, что "заставляют изучать украинский язык".

"То, что было с украинским языком, - тоже говорят о казахском языке, что вот, заставляют, принуждают", - пояснил Албани.

По его словам, и до СССР,, и во время, и после, Россия постоянно вторгалась и захватывала новые территории. В советский период на себе это испытали Чехия, Финляндия, Венгрия, а сразу после развала СССР Кремль "оттяпал" от Молдовы Приднестровье. Албани отметил, что тогда "Путина не было ни одного".

"Эта тенденция продолжалась и будет продолжаться. После Карабаха проходит время и происходит Грузия, Аджария и Южная Осетия. Еще какое-то время проходит и хлоп - Крым. Ну, процесс же идет, нельзя же слепыми быть. Мы же видим, что опять идет то же самое. И этот замысел, идея, никогда Кремль не покидала. Она там сидит и будет сидеть всегда, пока существует кремлевский режим, в нынешнем своем виде, и Россия в нынешних своих границах", - сказал Албани.