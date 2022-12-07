Россияне сосредоточили основные силы на Донбассе, отметил эксперт.

Битва на Донбассе станет последней для российской армии. РФ стянула туда все свои силы и теперь не в состоянии их перекинуть на другие направления.

Военный эксперт Олег Жданов сравнил битву на Донбассе с неудачным и ставшим последним наступлением немцев в марте 1918 года.

"У меня создается впечатление, что генеральный штаб Российской Федерации уже начал такую операцию, и начал ее на Донбассе. Смотрите, что сейчас происходит на Донбассе, на мой взгляд. Они ввязались в эту битву на Донбассе, уперлись в Бахмут, Авдеевку, Солидар, Пески. Там они сосредоточили основные усилия. На остальных участках у них нет сил, они сидят и молятся, чтобы мы не перешли в наступление. Потому что наступательного потенциала у них нет больше нигде", – отметил он.

По словам Жданова, группировку из-под Херсона россияне бросили в основном на Донецкое направление и тем самым лишили сами себя возможности маневра:

"Сегодня они не могут поменять основной вектор наступления, поэтому они так давят. Они пошли ва-банк. Фактически у них вот эта битва уже идет, как в 1918 году у Людендорфа. Они в нее ввязались и не могут остановиться и перебросить войска на другое направление".

Ситуация на Донбассе: последние новости

По информации Генштаба ВСУ, за сутки силы обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в районах 10 населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях – Белогоровка, Верхнекаменское, Спорое, Яковлевка, Бахмут, Белая Гора, Курдюмовка, Новобахмутовка, Марьинка и Новомихайловка.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях проссияне основные усилия сосредоточивают на ведении наступательных действий.