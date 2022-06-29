Экономическая блокада Украины и выход к морским портам - главная причина российских атак на юге, заявил Плетенчук.

Россия не отказалась от планов захвата всего юга Украины и территории Молдовы.

Об этом заявил в эфире телеканала"Эспрессо" пресс-офицер ВСУ Николаевской ОВА Дмитрий Плетенчук.

"В военно-политическом руководстве государства прекрасно знают и понимают, что оккупанты пытаются закрепиться на той территории, которую они уже оккупировали. Россияне строят эшелонированную оборону в Херсонской области. Враг готовится отражать контрнаступление Вооруженных сил Украины", - подчеркнул он.

Плетенчук также сказал, для чего России нужны украинский юг и соседняя республика.

"Враг не отказался от захвата всего юга Украины и в дальнейшем будет выполнять прихоти своего бункерного фюрера. Мы понимаем, для чего им весь юг Украины. Экономическая блокада Украины и выход в морские порты - главная причина российских атак на наши южные города. И конечно же они мечтают о сухопутном коридоре к непризнанному Приднестровью с последующей оккупацией Молдовы", - рассказал пресс-офицер.

Ранее американский дипломат Курт Волкер спрогнозировал, что Вооруженные силы Украины после освоения мощного западного оружия сумеют в скором времени освободить территории вокруг трех крупных городов: Николаева, Херсона и Харькова.