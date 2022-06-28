Из-за вражеского обстрела в Днепропетровской области случился пожар на площади 1 гектар, отметили спасатели.

В Днепропетровской области в результате ракетного удара, осуществленного российскими оккупантами, возник пожар в транспортной компании, уничтожены здания, ангар и боксы, по предварительным данным, повреждены 13 грузовиков и 21 легковое авто.

Пожар ликвидировали спасатели, под завалами искали людей, говорится на странице в Facebook Главного управления ГСЧС Украины в регионе.

В ведомстве добавили, что противник выпустил по Днепропетровщине шесть ракет - одну сбили над Днепром, а три - над Синельниковским районом.

"...Две ракеты, которые прилетели в Днепр, разрушили два предприятия - промышленное и транспортное...", - отметили спасатели.

В ГСЧС добавили, что из-за обломков сбитой вражеской ракеты в Синельниковском районе на открытой территории случился пожар на площади 1 гектар. Масштабный пожар уже ликвидировали.

Ранее 28 июня в Днепропетровской областной военной администрации сообщили, что в Днепре из-за "прилетов" была разрушена железнодорожная инфраструктура, промышленное предприятие, а также горела сервисная компания.

Позже стало известно, что оккупанты выпустили ракеты по Днепру из акватории Черного моря.

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